Der VfB Stuttgart leiht den Schweizer Nationalspieler Fabian Rieder für die kommende Saison aus. Das gab der deutsche Vizemeister am Montag bekannt. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler, der am Sonntag bei der EURO gegen Deutschland in der Startelf stand (1:1), kommt von Stade Rennes. Für den französischen Erstligisten hatte er in der vergangenen Saison in 21 Pflichtspielen drei Tore erzielt.

Rieder im Zweikampf mit Robert Andrich

Foto: AFP/SID/JAVIER SORIANO

"Fabian Rieder passt mit seinen fußballerischen Qualitäten und auch mit der Erfahrung, die er trotz seines noch relativ jungen Alters bereits gesammelt hat, sehr gut zu uns", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: "Wir sind davon überzeugt, dass er schnell zu einem wichtigen Faktor in unserem Spiel werden kann."

Rieder freut sich auf "einen unglaublichen Verein mit großartigen Fans". Bei der EM kann er bereits seine neue sportliche Heimat kennenlernen, die Schweizer Nati hat ihr Quartier in Stuttgart bezogen, das Team trainierte auch schon auf dem Vereinsgelände des VfB. Rieder kam in allen drei Vorrundenpartien zum Einsatz und schaffte mit dem Team den Einzug ins Achtelfinale.

Einige Stuttgarter haben nach der starken Saison 2023/24 das Interesse der Konkurrenz geweckt, Hiroki Ito (zum FC Bayern) ist bereits verkauft. Auch Waldemar Anton (zu Borussia Dortmund) steht kurz vor dem Wechsel, Stürmer Serhou Guirassy ist ebenfalls beim BVB im Gespräch. Vor Rieder hatte der VfB bereits Jeff Chabot und Justin Diehl vom Bundesligaabsteiger 1. FC Köln sowie U21-Nationalspieler Nick Woltemade (Werder Bremen) verpflichtet.

© 2024 SID