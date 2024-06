Alexander Blessin soll mit St. Pauli für Furore sorgen

Neu-Trainer Alexander Blessin (51) will bei Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli seinen Vorgänger Fabian Hürzeler nicht kopieren. "Ich bin kein Fabian 2.0", sagte Blessin am Donnerstag bei seiner Vorstellung: "Ich bin Alex und freue mich auf die neue Aufgabe."

Die Kiezkicker sollen unter ihm "gallig sein, gierig sein", sagte Blessin, der vom Europacup-Teilnehmer Union St. Gilloise nach Hamburg wechselt: "Es soll hier kein Abenteuer werden. Es geht darum eine Balance zu finden, die richtige Mentalität auf den Platz zu bringen. Wir werden weniger Ballbesitzzeit haben. Es gibt aber auch Facetten, die wir beibehalten wollen."

Hürzeler hatte St. Pauli nach 13 Jahren Abstinenz wieder in die Bundesliga geführt, den Erfolgsgaranten zog es in die englische Premier League zu Brighton and Hove Albion.

