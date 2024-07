Sieb (l.) mit FSV-Sportvorstand Christian Heidel

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat U21-Nationalspieler Armindo Sieb vom deutschen Rekordmeister Bayern München ausgeliehen. Der 21-Jährige, der zuletzt zwei Jahre auf Leihbasis für die SpVgg Greuther Fürth gespielt hatte, unterschrieb für zwei Jahre bei den Rheinhessen. Gleichzeitig verlängerten die Bayern den Vertrag mit dem Torjäger bis 2027.

"Ich habe in Fürth wertvolle Erfahrungen gesammelt und fühle mich nun bereit für den Schritt in die Bundesliga. Mainz 05 ist der ideale Verein für diesen nächsten Schritt, weil er jungen Spielern sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten gibt", sagte Sieb.

In Fürth hatte Sieb in 63 Zweitliga-Partien 16 Tore erzielt, davon zwölf in der vergangenen Saison. Die Bayern machten daraufhin von ihrer Rückholoption Gebrauch. "Wir haben Armindo in Fürth immer eng verfolgt. Er hat sich vor allem in der vergangenen Saison sehr gut weiterentwickelt", sagte Sportdirektor Christoph Freund.

