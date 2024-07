Party beendet, Lewis Holtby und Co. trainieren wieder

Foto: IMAGO / Eibner/IMAGO / Eibner/SID/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Sogar die Sonne ließ sich kurz blicken, Volksfeststimmung im hohen Norden: Sensations-Aufsteiger Holstein Kiel ist am Montag vor rund 700 Fans in sein Bundesliga-Abenteuer gestartet. Die Anhänger begrüßten Kapitän Lewis Holtby und Co. am Montag mit einem Spalier, als Trainer Marcel Rapp um 15 Uhr zum offiziellen Trainingsauftakt bat. Mit dabei waren auch die Neuzugänge Magnus Knudsen (Mittelfeld), Andu Kelati (Angriff), Max Geschwill (Innenverteidiger) und Phil Harres (Angriff). Kurz nach Beginn der Einheit setzte dann aber wieder ein Regenschauer ein.

Doch die Euphorie rund um die Störche ist riesig, als erster Klub aus Schleswig-Holstein werden die Kieler in der Bundesliga spielen. 51 Tage nach dem Aufstieg sind die Norddeutschen nun als erstes Team richtig ins Training eingestiegen. "Wir verspüren eine große Vorfreude", sagte Rapp: "Wir sind verdient in der Bundesliga und auch sehr stolz, aber noch lange nicht zufrieden."

Weil auf dem Holstein-Vereinsgelände in Kiel derzeit größere Baumaßnahmen durchgeführt werden, wichen die Störche für ihren Trainingsstart auf die Anlage des Gettorfer SC aus - rund 15 Kilometer nördlich konnten so mehr Fans dabei sein.

Ihr erstes Testspiel bestreiten die Kieler am kommenden Samstag gegen den dänischen Zweitligisten B.93 Kopenhagen, vom 27. Juli bis zum 4. August steht ein Trainingslager in Seefeld/Österreich auf dem Programm. Am 17. August steigt dann mit der Partie bei Alemannia Aachen in der ersten Runde des DFB-Pokals das erste Pflichtspiel als Bundesligist.

