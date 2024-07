DFB-Keeper Manuel Neuer

Manuel Neuer sieht im EM-Viertelfinale gegen Spanien "ein hartes Stück Arbeit" auf die deutsche Defensive zukommen. Der Torwart der DFB-Elf lobte im Interview mit MagentaTV ausdrücklich "die Positionierung" der Spanier, die mit vier Siegen in vier Spielen bislang ein makelloses Turnier spielen.

"Sie wissen, wie sie sich auch im letzten Drittel verhalten müssen", sagte Neuer vor dem Duell am Freitag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV): "Alle Spanier rund um die 'Box' sind sehr abschlussstark. Da gilt es natürlich, dass wir ihnen nicht zu viele Räume geben. Dass wir schnell draufgehen und sie auch nicht schießen zu lassen."

Bei aller Qualität des früheren Welt- und Europameisters sieht Neuer durchaus Chancen. "Wichtig ist erstmal die Stabilität, die wir haben. Dass wir immer in der Lage sind, Tore zu schießen, das hat man in der Vergangenheit gesehen", sagte er. Denn: Auch Deutschland habe vorne einige Klassespieler. "Wenn wir die in die Spur bringen, sind wir immer in der Lage, Tore zu erzielen", erklärte Neuer.

