Der luxemburgische Nationalspieler Leandro Barreiro verlässt den Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 und wechselt zu Benfica Lissabon. Beim portugiesischen Vizemeister, der vom Deutschen Roger Schmidt trainiert wird, erhält der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis Juni 2029, der 24-Jährige ist ablösefrei. Nach Angaben des Fachmagazins kicker hätten sich die Vereine und Barreiro bereits im Januar auf einen Wechsel im Sommer geeinigt.

Barreiro war 2016 vom FC Erpeldingen aus Luxemburg in die Mainzer Jugend gewechselt. 2018 gelang ihm der Sprung zu den Profis, dort entwickelte er sich Schritt für Schritt zum Stammspieler. Insgesamt kommt er auf 141 Einsätze in der Bundesliga, in denen elf Treffer erzielte und zwölf vorbereitete.

