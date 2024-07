Albers bleibt am Millerntor

Foto: FCSP/FCSP/SID

Aufsteiger FC St. Pauli setzt auch in der Fußball-Bundesliga auf Mittelstürmer Andreas Albers. Der erfahrene Däne verlängerte seinen Vertrag, das teilte der Klub am Donnerstag mit, ohne Angaben zur Laufzeit zu machen. Albers (34) war vor der Aufstiegssaison von Jahn Regensburg nach Hamburg gewechselt, in 17 Liga-Einsätzen erzielte er einen Treffer.

"Andreas Albers ist ein erfahrener Mittelstürmer, der uns durch seine Persönlichkeit, positive Einstellung und große Identifikation mit dem Verein auch in der Bundesliga helfen kann", sagte St. Paulis neuer Cheftrainer Alexander Blessin. Alber läuft damit erstmals in Deutschlands stärkster Liga auf. In bislang 150 Zweitliga-Spielen erzielte er 37 Tore.

