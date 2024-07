Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat sich die Dienste von Mittelstürmer Steve Mounie gesichert. Der Nationalspieler Benins stand zuletzt beim französischen Erstligisten Stade Brest unter Vertrag und kommt ablösefrei. Beim FCA unterschrieb der 29-Jährige bis zum 30. Juni 2027.

Steve Mounie kommt von Stade Brest nach Augsburg

Foto: FC Augsburg/FC Augsburg/SID

"Steve ist ein physisch robuster und kopfballstarker Angreifer, der insbesondere mit seinen Fähigkeiten im gegnerischen Strafraum überzeugt", sagte FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic: "Steve verfügt über Erfahrung auf höchstem europäischem Niveau, und er soll auch als Persönlichkeit eine wichtige Stütze für unser Team sein."

In der abgelaufenen Saison hatte Mounie sechs Treffer zur erfolgreichen Champions-League-Qualifikation von Stade Brest beigesteuert. In 162 Einsätzen in der Ligue 1 erzielte er 44 Tore.

© 2024 SID