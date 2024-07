Soll beim VfB bleiben: Deniz Undav

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hofft nach den hochkarätigen Abgängen der vergangenen Tage weiter, zumindest Nationalspieler Deniz Undav halten zu können. "Wir haben bei ihm gute Chancen", sagte der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle dem Portal BW24.de

Allerdings, so Wehrle weiter, könne es "am Ende auch eine Frage der Zeit werden, irgendwann müssen wir vielleicht auch sagen: bis hierhin und nicht weiter. Dieser Zeitpunkt ist aber noch nicht gekommen."

Offensivspieler Undav war bis Saisonende vom englischen Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion ausgeliehen. Der VfB besitzt eine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro, Brighton aber ein Rückkaufsrecht. Die Verhandlungen um den 27-Jährigen, der in Stuttgart bleiben will, ziehen sich schon länger hin.

Der VfB sei bereit, sagte Wehrle, "einen Transfer mit diesem für unsere Verhältnisse sehr großen finanziellen Volumen zu realisieren. Wir werden gewisse Grenzen aber nicht überschreiten, wir bleiben vernünftig."

Ein Abgang von Undav wäre ein weiterer herber Schlag für den Vizemeister. Defensiv-Allrounder Hiroki Ito (FC Bayern), Kapitän Waldemar Anton und Torjäger Serhou Guirassy (beide Borussia Dortmund) haben sich schon neue Herausforderungen gesucht. Möglicher Wechselkandidat ist zudem Außenspieler Chris Führich, der mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht wird.

