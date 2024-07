Borussia Dortmund hat im ersten Testspiel unter dem neuen Cheftrainer Nuri Sahin einen lockeren Sieg eingefahren. Im "Traumspiel" gegen eine Auswahl von Amateurfußballern setzte sich der BVB ohne seine EM-Teilnehmer mit 7:1 (2:1) durch.

Sahin schaute beim Trainingsauftakt genau hin

Foto: AFP/SID/Ina FASSBENDER

Ex-Profi Sahin, in der vergangenen Saison beim Champions-League-Finalisten noch Co-Trainer von Edin Terzic, wechselte erwartungsgemäß durch. In der ersten Hälfte standen unter anderen Niklas Süle, Julian Brandt oder Sebastien Haller auf dem Rasen, nach dem Seitenwechsel kamen etwa Youssoufa Moukoko und U17-Weltmeister Paris Brunner zum Einsatz.

Felix Nmecha (5., 7.), Nachwuchsspieler Almugera Kabar (64.), Moukoko (76., 84.), Ayman Azhil (78.) und Brunner (88.) erzielten die Tore für die Schwarz-Gelben im Montanhydraulik-Stadion in Holzwickede.

Für den BVB geht es in der Saisonvorbereitung ab 19. Juli auf Asien-Tour, es folgt das traditionelle Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz. Das erste Pflichtspiel unter Sahin findet am 17. August statt, Gegner in der ersten Runde des DFB-Pokals ist der Regionalligist Phönix Lübeck, eine Woche später empfängt der BVB zum Bundesligastart Eintracht Frankfurt.

