Aissa Laidouni verlässt Union Berlin nach eineinhalb Jahren und wechselt aus der Fußball-Bundesliga in Katars höchste Spielklasse zu Al-Wakrah SC. Dies gaben die Eisernen am Freitagabend bekannt. Der tunesische Nationalspieler hatte in Berlin noch einen Vertrag bis 2027, zu den Wechselmodalitäten machte Union keine Angabe.

"Als Aissa im Winter 2023 zu uns stieß, brachte er sofort seine eigenen Akzente ins Spiel ein und benötigte kaum Eingewöhnungszeit. Aissa hat sich immer im Sinne der Mannschaft verhalten und alles für unseren Verein gegeben", sagte Horst Heldt, Geschäftsführer Profifußball der Köpenicker.

Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler Laidouni bestritt für Union 50 Pflichtspiele, darunter stand er in der vergangenen Saison bei allen sechs Champions-League-Spielen des Klubs auf dem Rasen.

