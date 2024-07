Sucht wohl eine neue Herausforderung: Karim Adeyemi

Nationalspieler Karim Adeyemi vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin. Wie die italienische Tageszeitung Gazzetta dello Sport am Sonntag berichtete, soll sich der 22-Jährige bereits mit Juve geeinigt haben, die Klubs stehen demnach in Verhandlungen. Im Gespräch ist eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro.

Adeyemi gilt als Wunschkandidat des neuen Juve-Trainers Thiago Motta, sein Vertrag bei den Schwarz-Gelben läuft noch bis Sommer 2027. In der abgelaufenen Saison kam der Flügelspieler auf 34 Pflichtspieleinsätze, dabei erzielte er fünf Tore und bereitete zwei weitere vor.

Juve will die Verpflichtung Adeyemis mit dem Verkauf des argentinischen Mittelfeldspielers Matias Soule finanzieren, der wiederum auf dem Sprung in die Bundesliga steht. Laut italienischen Medien interessiert sich vor allem Meister Bayer Leverkusen für den 21-Jährigen.

