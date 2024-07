Mission Titelverteidigung für Alonso und Bayer gestartet

Ohne zwei Finalisten und weitere Turnierfahrer, dafür mit zwei Neuzugängen und reichlich guter Laune ist Double-Gewinner Bayer Leverkusen am Sonntag in die Mission Titelverteidigung gestartet. 50 Tage nach dem Triumph im DFB-Pokal in Berlin ging es zunächst wie gewohnt los mit der Leistungsdiagnostik in der BayArena. Ab Montag wird das Team von Erfolgstrainer Xabi Alonso bis einschließlich Freitag jeweils um 11 Uhr öffentlich trainieren.

Mit dabei waren am Sonntag neben bekannten Gesichtern auch Aleix Garcia, Neuzugang vom FC Girona, und Jeanuel Belocian (Stade Rennes). Andere Profis wie der spanische EM-Finalist Alejandro Grimaldo, Copa-Finalteilnehmer Exequiel Palacios (Argentinien) sowie die weiteren neun Turnierfahrer um Florian Wirtz, Granit Xhaka und Co. werden erst nach ihren Urlauben zurückerwartet.

"Die letzte Saison war schön, aber sie ist jetzt abgeschlossen. Der Blick geht nach vorn", sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes der Bild. Sein Ziel: "Wir wollen wieder oben mitmischen."

Besonders motiviert waren schon vor dem offiziellen Start Victor Boniface, Odilon Kossounou und Jonas Hofmann: Die drei Stammkräfte hatten bereits am Donnerstag zusammen mit U19-Spieler Francis Onyeka eine kleine Einheit auf dem Trainingsplatz absolviert. Boniface kutschierte am Sonntag kurzerhand sogar einen jungen Fan in seiner G-Klasse eine Runde um das Vereinsgelände.

Am 26. Juli steht für die Werkself das erste Testspiel bei Rot-Weiss Essen auf dem Plan, es folgt das Trainingslager vom 28. Juli bis 2. August in Donaueschingen. Im Trainingscenter des ortsansässigen Klubs SV Aasen trainierte zuletzt auch Spanien während der EURO, vor einem Jahr war Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool zu Gast im Schwarzwald.

Nach dem Trainingslager warten auf das Alonso-Team noch zwei Härtetests bei RC Lens (3. August) und dem englischen Vize-Meister FC Arsenal (7. August). Am 17. August geht es im Supercup gegen den VfB Stuttgart dann um den ersten Titel, eine Woche später (23. August) eröffnet Bayer mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach als Titelverteidiger die neue Bundesliga-Saison.

