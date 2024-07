Soll erst in Frankreich spielen: Alexandra Popp

Das Warten hat noch kein Ende: Die DFB-Frauen müssen bei ihrer Olympia-Generalprobe am Dienstagabend in Hannover gegen Österreich (19 Uhr/ARD) erneut auf DFB-Kapitänin Alexandra Popp und Abwehrchefin Marina Hegering verzichten. Die Einsatzchancen stehen "im Moment bei Null" sagte Bundestrainer Horst Hrubesch auf der Abschlusspressekonferenz am Montag.

Hegering plagen weiterhin Wadenprobleme, Popp war wegen einer Fuß-Reizung bereits nicht nach Island mitgereist. "Wir haben alles darauf vorbereitet, dass wir sie mit zu Olympia nehmen, dass wir sie topfit dahin kriegen", sagte Hrubesch. Beide Spielerinnen werden dennoch im letzten EM-Qualifikationsspiel auf der Bank sitzen.

Auch Mittelfeldspielerin Sydney Lohmann ist noch nicht einsatzbereit. Die 24-Jährige absolviert ihre Reha nach muskulären Problemen bei ihrem Verein Bayern München. Die Verletzung soll bis Ende der laufenden Woche "geregelt" sein. Immerhin kehrt Lena Oberdorf nach abgesessener Gelbsperre zurück. Sie habe gelernt: "Ich muss mich konzentrieren mit den Gelben Karten. Zuschauen liegt mir nicht", sagte Oberdorf.

In zehn Tagen spielen die DFB-Frauen ihr Auftaktspiel gegen Australien (25. Juli, 19.00 Uhr/ZDF) in Marseille. In der Hafenstadt geht es anschließend gegen die USA (28. Juli, 21.00 Uhr) weiter. Danach reist der DFB-Tross zum letzten Gruppenspiel gegen Sambia nach Saint-Etienne (31. Juli, 19.00 Uhr).

