Ermedin Demirovic wechselt zum VfB

Foto: VfB Stuttgart/VfB Stuttgart/SID

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat auf den geplanten Abgang von Torjäger Serhou Guirassy reagiert und Ermedin Demirovic von Liga-Konkurrent FC Augsburg verpflichtet. Der 26-Jährige unterschrieb bis 2028 und avanciert zum Rekordtransfer der Schwaben. Demirovic soll 21 Millionen Euro Ablöse plus fünf Millionen Boni kosten.

"Ermedin Demirovic hat jetzt über mehrere Jahre seine besondere Qualität nachgewiesen. Er zählt zu den Top-Stürmern der Bundesliga. Als Torschütze überzeugt Ermedin genauso wie als Vorbereiter. Seine Erfahrung und Mentalität machen ihn zu einem absoluten Gewinn für unsere Mannschaft", sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

Der bosnische Nationalspieler, Kapitän in Augsburg, erzielte in der abgelaufenen Saison 15 Treffer für den FCA. "Nach dem Spiel in Stuttgart bin ich zum Fan dieser Mannschaft geworden. Die Spielweise und das Team gefallen mir", betonte Demirovic. Er kenne "einige Jungs, deshalb werde ich vermutlich nicht allzu lange brauchen, um mich hier einzuleben".

Demirovic soll Guirassy ersetzen, der vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund steht. Vizemeister VfB musste bereits die Abgänge von Hiroki Ito (FC Bayern) und Waldemar Anton (Dortmund) verkraften. Chris Führich soll bei Leverkusen auf der Liste stehen. Unklar ist weiterhin auch die Zukunft von Deniz Undav. Stuttgart steht in Verhandlungen mit Brighton & Hove Albion.

Auch für den FCA ist Demirovic, der 2022 vom SC Freiburg kam, der Rekordtransfer der Vereinsgeschichte. 2015 hatte sich Abdul Rahman Baba für rund 20 Millionen Euro dem FC Chelsea angeschlossen. "Demi ist als Kapitän beim FCA stets vorangegangen und ist ein Vorbild in Sachen Einsatz und Mentalität", sagte FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic über einen "wichtigen Eckpfeiler unserer Mannschaft. Es wird nicht leicht sein, seinen Weggang zu kompensieren."

