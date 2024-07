Bronze spielte zwei Jahre in Barcelona

Die frühere Weltfußballerin Lucy Bronze kehrt zurück in ihre Heimat. Die 32-Jährige verlässt den Champions-League-Sieger FC Barcelona nach zwei erfolgreichen Jahren und wechselt zum englischen Serienmeister FC Chelsea. Das teilten die beiden Klubs am Mittwoch mit. In London erhält Bronze einen Zweijahresvertrag und spielt künftig an der Seite der deutschen Nationalspielerin Sjoeke Nüsken.

Mit Barcelona gewann Bronze seit 2022 sieben Titel, darunter zwei Champions-League-Trophäen. Die Außenverteidigerin, die 125 Länderspiele für England absolviert hat und 2022 im Finale gegen die DFB-Frauen den EM-Titel geholt hatte, war in ihrem Heimatland bereits zuvor bei Manchester City und dem FC Liverpool aktiv. 2020 war Bronze zur FIFA-Weltfußballerin gekürt worden.

