Löw gewann 2014 mit Deutschland den WM-Titel

Foto: IMAGO/Nico Herbertz/IMAGO/Nico Herbertz/SID/IMAGO/Jan Huebner

Kehrt Joachim Löw auf die Fußballbühne zurück? Der frühere Bundestrainer kann sich offenbar ein Engagement als Coach der englischen Nationalmannschaft vorstellen. Dies berichtet die britische Boulevardzeitung The Sun. Dem Bericht zufolge sei Löw bereit, nach dem Rücktritt von Teammanager Gareth Southgate Gespräche mit dem englischen Verband FA zu führen.

Southgate hatte am Dienstag zwei Tage nach der 1:2-Niederlage im EM-Finale gegen Spanien seinen Rücktritt nach rund acht Jahren als Chef der Three Lions erklärt, Eddie Howe von Newcastle United gilt als Favorit auf die Nachfolge. Aber auch Jürgen Klopp, Thomas Tuchel oder Pep Guardiola wurden bereits gehandelt. Laut Sun bevorzuge der Verband jedoch einen englischen Trainer.

Löws letztes Spiel als Bundestrainer liegt drei Jahre zurück: Im Achtelfinale der EM 2021 war er mit der DFB-Auswahl an Southgates Engländern in Wembley gescheitert. Löw hatte das deutsche Nationalteam 15 Jahre als Cheftrainer betreut, 2014 gewann er in Brasilien den WM-Titel.

© 2024 SID