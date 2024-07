Martin Terrier absolvierte 141 Spiele für Rennes

Doublesieger Bayer Leverkusen hat sich auf dem Transfermarkt erneut bei Stade Rennes bedient. Auch Martin Terrier kommt vom französischen Erstligisten an den Rhein und unterschrieb einen Vertrag bis 2029. Das teilten die Rheinländer am Donnerstag mit.

"Martin ist abschlussstark und flexibel einsetzbar. Ein guter Fußballer, der mit seinem Profil hervorragend zu unserer Mannschaft passt", sagte Geschäftsführer Simon Rolfes über den Neuzugang. Zuvor war bereits Jeanuel Belocian ebenfalls aus Rennes nach Leverkusen gewechselt.

"Es ist mein großer Wunsch gewesen, nach sieben Jahren als Profi in Frankreich zu einem bedeutenden Klub ins europäische Ausland zu wechseln", sagte Terrier: "Dass ich nun beim deutschen Doublesieger meine Fähigkeiten zeigen darf, ist großartig und eine besondere Motivation für mich. Es ist fantastisch, dass ich ab sofort ein Teil dieses Teams sein kann."

Für Rennes lief der 27-Jährige in 141 Pflichtspielen auf und erzielte 51 Tore. 24 weitere Treffer bereitete der linke Flügelspieler vor. In seiner Heimat Frankreich stand er bislang für Lille, Straßburg, Lyon und Rennes auf dem Feld.

Am Freitag soll der Franzose erstmals mit der Mannschaft von Trainer Xabi Alonso trainieren. Sein erstes Pflichtspiel könnte Terrier am 17. August in der BayArena beim Supercup gegen den VfB Stuttgart absolvieren.

