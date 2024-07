Meyer verlängert beim BVB

Foto: IMAGO/Steinbrenner/IMAGO/Steinbrenner/SID/IMAGO/Steinbrenner

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Torhüter Alexander Meyer vorzeitig verlängert. Der neue Kontrakt des Ersatz-Keepers, der hinter Gregor Kobel die Nummer zwei beim BVB zwischen den Pfosten ist, läuft bis zum 30. Juni 2026.

"Ich freue mich sehr, dass wir mit Alex frühzeitig um ein weiteres Jahr verlängern konnten", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. Meyer, in den Augen des Vereins "der beste zweite Torhüter der Bundesliga", sei ein hervorragender Keeper, "ein absoluter Teamplayer und dazu ein vorbildlicher Profi, der in jedem Training alles gibt, immer bereit ist und seine Leistung zeigt, wenn wir ihn brauchen", erklärte Kehl.

In der vergangenen Saison hatte Meyer acht Bundesliga-Partien und ein Spiel in der Champions League für den BVB absolviert. "Ich fühle mich sehr wohl in Dortmund, spüre große Wertschätzung der Verantwortlichen, des Trainerstabs, meiner Teamkollegen, der Mitarbeiter und unserer Fans", sagte Meyer, dessen "großes Ziel" es weiterhin sei, "am Ende einer Saison einen Titel mit der BVB-Familie am Borsigplatz feiern zu können".

© 2024 SID