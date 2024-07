Neu in Frankfurt: Rasmus Kristensen

Foto: Eintracht Frankfurt/Eintracht Frankfurt/Eintracht Frankfurt

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt verstärkt sich mit dem dänischen EM-Teilnehmer Rasmus Kristensen. Der Rechtsverteidiger kommt zunächst für ein Jahr auf Leihbasis vom englischen Zweitligisten Leeds United, Frankfurt hat sich eine Kaufoption für den 27-Jährigen gesichert. Kristensen spielte in der abgelaufenen Saison in Italien für die AS Rom - ebenfalls nach einer Leihe.

"Wir haben uns schon vor drei Jahren mit Rasmus beschäftigt und sind froh, dass es jetzt geklappt hat. Wir hatten sehr gute Gespräche und dabei gespürt, dass er unbedingt zu uns wollte", sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche: "Rasmus ist ein robuster und zweikampfstarker Spieler, der ein klares Außenverteidiger-Profil hat, aber auch als Innenverteidiger spielen kann."

Kristensen startete seine Karriere im Nachwuchs des FC Midtjylland und debütierte für seinen Jugendklub auch als Profi. Über Ajax Amsterdam (2018/19) und Red Bull Salzburg (2019-2022) ging es nach Leeds. In den Niederlanden holte der 21-malige Nationalspieler zwei Titel, in Österreich sechs. Bei der EURO in Deutschland kam der Abwehrspieler nicht zum Einsatz.

© 2024 SID