Max Finkgräfe (r.) verpasst das FC-Trainingslager

Foto: AFP/SID/Ina FASSBENDER

Max Finkgräfe (20) vom Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln hat sich am Freitag im Testspiel gegen St. Truiden (3:0) am Knie verletzt. Das ergab eine MRT-Untersuchung, wie der Klub am Samstag mitteilte.

Weitere Angaben zur Schwere der Verletzung wurden bisher nicht gemacht, der Außenverteidiger muss jedoch im Testspiel gegen Viktoria Köln (Samstag, 14.00 Uhr) aussetzen und verpasst auch das Trainingslager im österreichischen Bad Waltersdorf (21. bis 28. Juli).

Am Montag steht ein arthroskopischer Eingriff an. Durch eine drohende wochenlange Pause könnte es auch mit dem Saisonstart am 2. August gegen den Hamburger SV eng werden.

Finkgräfe hatte sich in der vergangenen Bundesliga-Rückrunde als Linksverteidiger bei den Kölnern etabliert. Seit dem 15. Spieltag stand der 20-Jährige nur in einer Partie - am 34. Spieltag gegen Heidenheim (1:4) wegen einer Verletzung am Sprunggelenk - nicht auf dem Platz.

