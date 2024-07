Grischa Prömel auf dem Brett

Foto: Matze Ried / O2 SURFTOWN MUC /Matze Ried / O2 SURFTOWN MUC/Matze Ried / O2 SURFTOWN MUC

Der ehemalige U21-Nationalspieler Grischa Prömel hat sich gemeinsam mit dem von ihm geförderten blinden Surfer Ben Neumann auf das Brett gewagt. Beide Surf-Fans trafen sich in München, um im einzigen Wave Pool Deutschlands die Welle zu reiten. "Ich kann es echt kaum glauben. Surfen ist kein einfacher Sport, schon gar nicht mit so einer immensen Einschränkung. Deswegen bin ich umso beeindruckter von dem, was Ben hier leistet", sagte der Hoffenheim-Profi.

Prömel hatte Neumann vor einem Jahr auch finanziell unterstützt, damit dieser und sein Team für Deutschland bei der Para-Surf-WM im US-Bundesstaat Kalifornien teilnehmen konnten. Nun trafen sich beide erstmals persönlich.

"Als ich von Bens Geschichte hörte, wusste ich, dass ich ihm unbedingt helfen wollte, seinen Traum zu verwirklichen", sagte Prömel. Nach dem Treffen war auch Neumann begeistert: "Es war ein tolles Erlebnis, Grischa endlich persönlich zu treffen. Er ist super sympathisch und das gemeinsame Surfen hat großen Spaß gemacht."

