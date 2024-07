Das Spiel steigt im Parc de Princes

Die französische Polizei wird die Partie zwischen Israel und Mali beim olympischen Fußball-Turnier mit einem Großaufgebot bewachen. Rund 1000 Beamte sind am Mittwochabend rund um das Prinzenpark-Stadion in Paris im Einsatz, teilte Innenminister Gerald Darmanin mit. Die Partie (21.00 Uhr) wurde wie auch das Duell der Ukraine gegen den Irak (19.00 Uhr) in Lyon als "Hochrisikospiel" eingestuft.

"Für alle Wettbewerbe gibt es einen Sicherheitsplan, aber es stimmt, dass diese beiden Spiele, und insbesondere das Spiel im Parc des Princes, bewacht werden - und zwar durch einen Anti-Terror-Perimeter", erklärte Darmanin gegenüber dem Fernsehsender BFM und dem Radiosender RMC. Die Sicherheitskräfte erwarten am Abend Proteste rund um die Partie Israels.

Nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 auf Israel ist die französische Polizei besonders sensibilisiert. Sie wird die 88 israelischen Athleten und die weiteren Vertreter der Delegation rund um die Uhr bewachen. Auch der israelische Präsident Isaac Herzog wird zur Eröffnungsfeier am Freitag in Paris vor Ort sein.

