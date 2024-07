Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm geht unter die Vermieter - zumindest für eine Nacht. Der 40-Jährige lädt am Freitag, den 18. Oktober 2024, in seine Villa am Tegernsee ein, in der er mit seiner Frau und zwei Kindern lebt. "Wir können es kaum erwarten, die gemütliche Atmosphäre dieses Hauses zu teilen und unseren Gästen eine einzigartige Erfahrung zu bieten", sagte Lahm im Interview mit der Architektur-Zeitschrift Architectural Digest.

Philipp Lahm bietet seine Villa zur Übernachtung an

Abgewickelt wird die Buchung über die Plattform Airbnb, die schon öfter auf ähnliche PR-Aktionen gesetzt hat. Kostenpunkt für die Übernachtung: 21 Euro. "Ich bin gerne Gastgeber und als Fußballer auf der ganzen Welt unterwegs gewesen. Anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, mal eine Nacht in meinem Haus zu verbringen, fand ich eine tolle Idee", sagte Lahm.

Der Weltmeister von 2014 will die Gäste persönlich begrüßen, bevor ihnen ein bayerisches Abendessen aufgetischt wird. Nach dem Check-Out geht es noch zu einem Heimspiel des FC Bayern - am 19. Oktober spielen die Münchner in der Allianz Arena gegen den VfB Stuttgart.

Lahm war während der Europameisterschaft als Turnierdirektor in Erscheinung getreten, mit der Austragung hatte er sich im Anschluss "insgesamt sehr zufrieden" gezeigt.

