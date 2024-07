Auszeichnung für Timo Becker (M.)

Foto: Holstein Kiel/Holstein Kiel/Holstein Kiel

Abwehrspieler Timo Becker von Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel ist mit dem Fairplay-Preis der Deutschen Fußball Liga (DFL) ausgezeichnet worden. Der 27-Jährige erhielt die Trophäe aus den Händen von Holsteins Präsident Steffen Schneekloth in dessen Rolle als Vizepräsident der DFL.

Becker hatte im Zweitliga-Spiel gegen den SV Wehen Wiesbaden nach einer strittigen Situation im Strafraum sofort dem Schiedsrichter erklärt, dass er nicht gefoult worden sei. Auch im folgenden TV-Interview gab er an, dass er "keinen Elfmeter schinden wollte" und dies auch seinem Gegenspieler gesagt habe.

Becker hatte die seit 2021/22 von Fans, Experten und Klubs durchgeführte Wahl bereits im Juni gewonnen, am Donnerstag fand die offizielle Übergabe des "Fairplay of the season"-Awards statt. "Dieser Award ist eine Ehre für mich und er sollte auch eine Botschaft an alle sein: Fairplay steht über allem", sagte er.

© 2024 SID