Er blühte seit Amtsübernahme ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick in der österreichischen Nationalmannschaft regelrecht auf, ist einer der Lieblingsspieler des 66-jährigen Deutschen und performte auch groß bei der EM: Christoph Baumgartner. Der 24-jährige Niederösterreicher ist längst Stammkraft im ÖFB-Team (42 Spiele, 16 Tore), doch wird nun jäh zurück geworfen. Wie sein derzeitiger Klub RB Leipzig vermeldet, hat sich der Offensivakteur am Freitag in Hamburg einem "Eingriff am Knie unterzogen".

Absoluter Aktivposten bei der EURO in Deutschland: Christoph Baumgartner

USA-Reise ohne Baumgartner & Schlager, doch mit Seiwald

Der ÖFB-Team-Leistungsträger wird somit die morgen beginnende US-Tournee des deutschen Bundesligisten aus der Messestadt verletzungsbedingt nicht mitmachen! Laut Cheftrainer Marco Rose, ehemals FC Red Bull Salzburg, stehe Christoph Baumgartner allerdings zeitnah wieder zur Verfügung.