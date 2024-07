Granit Xhaka ging gleich wieder voran, der frisch blondierte Florian Wirtz und Jonathan Tah verbeugten sich, auch der immer noch pinke Robert Andrich zog seine imaginäre Mütze für einen einzigen anwesenden Fan: Kurz vor der Abreise ins Trainingslager nach Donaueschingen hat Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso fünf weitere Turnierfahrer zurück auf dem Trainingsplatz begrüßt.

Intensive Vorbereitung: Xabi Alonso mit Aleix Garcia

Neben den vier EM-Teilnehmern stand auch Piero Hincapie, der mit Ecuador an der Copa America teilgenommen hatte, am Sonntagvormittag auf dem Platz. Vor allem die Rückkehr von Tah, der weiterhin auf dem Wunschzettel des FC Bayern steht, war mit Spannung erwartet worden. Am Freitag hatte der Rekordmeister laut kicker das Angebot noch einmal erhöht, der 28-Jährige selbst soll den Verantwortlichen bei Bayer längst seinen Wechselwunsch mitgeteilt haben.

Noch nicht mit dabei waren hingegen der argentinische Copa-Sieger Exequiel Palacios und EM-Sieger Alejandro Grimaldo. Der Spanier teilte am Abend zuvor noch fleißig Instagram-Storys von einem Party-Abend auf Ibiza. Auch Jeremie Frimpong (Niederlande) soll nach dem Aus im EM-Halbfinale erst im Laufe der Woche zum Team stoßen.

Im zuletzt spanischen EM-Quartier im Schwarzwald stehen für die Werkself von Montag bis Freitag täglich Trainingseinheiten auf dem Programm. Am Samstag (16.00 Uhr) geht es für einen Test zum französischen Erstligisten RC Lens. Nach einem weiteren Härtetest am 7. August in London gegen den FC Arsenal startet die neue Saison mit dem Supercup am 17. August gegen Vizemeister VfB Stuttgart.

