Was als Dankeschön für einen Viertligisten gedacht war, endet in einer kleinen Blamage! Der FC Bayern München kommt im Testspiel gegen den 1. FC Düren (Nordrhein Westfalen) nicht über ein 1:1 hinaus. Der erste sportliche Dämpfer unter dem 38-jährigen Neu-Trainer Vincent Kompany. Zuvor gewann der deutsche Rekordmeister, der am Dienstag, den 13. August, seine Generalprobe auf die neue Pflichtspielsaison 2024/25 gegen den österreichischen Bundesligisten WSG Tirol absolviert (18 Uhr, Sportpark Unterhaching - siehe HIER) seinen ersten Probegalopp gegen Rottach-Egern mit 14:1.

Erster herber Dämpfer für den neuen FC Bayern-Trainer Vincent Kompany mit dem ernüchternden Remis beim Viertligisten 1. FC Düren

Youngster Irankunda rettet FC Bayern Remis

Rafael Garcia hatte den Underdog vor der Pause in Führung gebracht (40.). Sommer-Zugang Nestroy Irankunda (18/kam 3,4 Mio. Euro aus Adelaide) bewahrte den FC Bayern in der zweiten Halbzeit vor der Niederlage. Der Australier erzielte das einzige Münchner Tor per Abstauber (69.).

Der verkorkste Ausflug nach Nordrhein-Westfalen begann schon vor dem Anpfiff: Die Bayern übertrugen ihr Testspiel auf dem vereinseigenen, kostenpflichtigen Sender „FC Bayern TV plus“. Doch technische Schwierigkeiten legten die Seite zeitweise lahm – Fans konnten weder ein Abo abschließen, noch das Spiel überhaupt sehen.

Der "gebrauchte Sonntag" wurde komplettiert durch das verletzungsbedingte Ausscheiden von Sommerneuzugang Ito - siehe Beitrag.

Hiroki #Ito wird uns mehrere Wochen fehlen. Der Defensivspieler zog sich am Sonntag im Testspiel beim 1. FC Düren einen Mittelfußbruch zu.



Gute Besserung, Hiroki! 🍀



