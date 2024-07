Robin Gosens könnte Union Berlin wieder verlassen

Nach nur einer Saison beim Fußball-Bundesligisten Union Berlin könnte es Robin Gosens zurück nach Italien ziehen. Der FC Turin zeigt laut Tuttosport großes Interesse an dem 30-Jährigen. Derzeit würden die Verhandlungen laufen.

Gosens spielte bereits zwischen 2017 und 2023 in der Serie A. Bei Atalanta Bergamo verbrachte er dabei seine bislang erfolgreichste Zeit. Bei Inter Mailand (Januar 2022 bis August 2023) kam Gosens häufig nicht über die Reservistenrolle hinaus. Das bewog ihn zum Wechsel in die Bundesliga. Den Sprung in den EM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann schaffte Gosens nicht.

