Großes Hallo beim FC Bayern: Nach ihrem verlängerten EM-Urlaub haben sich auch die deutschen EURO-Starter beim deutschen Fußball-Rekordmeister am Montag pünktlich zur Vorbereitung zurückgemeldet. Die Münchner veröffentlichten am Vormittag ein Video, das Kapitän Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller und Jamal Musiala beim herzlichen Wiedersehen zeigt.

EM-Urlaub beendet: Manuel Neuer

Foto: AFP/SID/FABRICE COFFRINI

"Sie kommen jetzt nicht völlig vom Strand, sie haben ihr Programm gehabt und werden dementsprechend schon einige Fitness haben", sagte Sportvorstand Max Eberl am Sonntag nach dem 1:1 im Testspiel beim 1. FC Düren über die Neuankömmlinge. Auch Konrad Laimer und Neuzugang Joao Palhinha sollten am Montag ihre Arbeit aufnehmen. Die EM-Halbfinalisten Kingsley Coman, Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt sowie Finalverlierer Harry Kane und Alphonso Davies (nach Copa America) haben noch Urlaub. Leroy Sane pausiert aktuell nach seiner Leisten-OP.

"Bei der Asienreise werden einige dabei sein", sagte Eberl über die Nationalspieler, "aber wahrscheinlich großteils noch nicht spielen." Auf dem am Mittwoch startenden, sechstägigen Trip nach Südkorea treffen die Bayern am 3. August in Seoul auf Tottenham Hotspur. Das zweite Duell mit den Spurs am 10. August in London sieht Eberl als "Generalprobe" für den Pflichtspielauftakt im Pokal gegen Zweitliga-Aufsteiger Ulm am 16. August. Drei Tage vorher steht noch ein letzter Test gegen den österreichischen Bundesligisten WSG Tirol an.

"Wir haben nur noch eine kurze Zeit bis zum Pokalspiel in Ulm", betonte Eberl, "wir müssen uns weiter adaptieren, weiter aneinander gewöhnen, weiter die neuen Ideen verinnerlichen. Das wird die Aufgabe sein in der Kürze der Zeit, aber auch, sich mit jedem Spiel ein Stück weit das Vertrauen zurückzuholen."

