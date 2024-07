Der deutsche Fußball-Meister Bayer 04 Leverkusen stellt vor der nahenden Bundesligasaison alles auf null. "Der Trainer hat uns im ersten Training gleich gesagt, dass alles, was in der Vergangenheit war, nun nicht mehr zählt", berichtete Mittelfeldspieler Granit Xhaka bei Sky. "Jeder", habe Xabi Alonso betont, solle "Gas geben und ihm das Leben so schwer wie möglich machen, die ersten Elf zu bestimmen. Genau dieser Meinung bin ich auch."

Bayer-Trainer Xabi Alonso

Die grandiose vergangene Spielzeit mit dem ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte interessiere "keinen Menschen mehr", sagte der Schweizer EM-Teilnehmer Xhaka: "Der Druck wird noch höher. Da sind auch wir erfahrenen Spieler gefragt, die die jungen Spieler mitziehen müssen. Ich habe das Gefühl, dass wir noch mehr machen müssen als letztes Jahr."

Leverkusen absolviert sein erstes Ligaspiel als Meister am 23. August bei Borussia Mönchengladbach. Sechs Tage zuvor steht der Supercup gegen den Vize-Meister VfB Stuttgart an.

