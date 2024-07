Bald beim FC Bayern? Markus Weinzierl

Der ehemalige Bundesliga-Coach Markus Weinzierl soll beim FC Bayern neuer Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums werden. Der 49-Jährige löst laut Bild-Zeitung Halil Altintop ab, der zum 1. September sein Amt niederlegen will. Der Grund sollen Differenzen mit Campus-Chef Jochen Sauer sein. Der kicker berichtet jedoch, dass die Münchner Verantwortlichen mit Altintop nach dessen Rückkehr aus dem Urlaub noch einmal sprechen wollen.

Weinzierl, der am 15. August in München starten soll, war zuletzt beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg im Februar 2023 entlassen worden. Zuvor trainierte der Niederbayer in der Bundesliga Schalke 04, den FC Augsburg und den VfB Stuttgart.

Weinzierl soll im Zuge einer geplanten Umstrukturierung beim FC Bayern den neu geschaffenen Posten als "Sportlicher Leiter und Cheftrainer Campus" übernehmen. Weinzierl spielte von 1995 bis 1999 beim FC Bayern II, er gehörte eine Saison auch zum Profikader, kam aber auf keinen Einsatz.

