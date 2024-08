Fußball-Vizemeister VfB Stuttgart hat auf seiner Japan-Reise auch im zweiten Spiel für Spektakel gesorgt. Die Schwaben siegten gegen den japanischen Erstligisten Sanfrecce Hiroshima 5:2 (1:0). Im ersten Test gegen Kyoto Sanga FC hatte der VfB ein 0:3 noch in ein 5:3 verwandelt.

Gegen Hiroshima, das von Michael Skibbe trainiert wird, traf Angelo Stiller (19.) vor der Pause. Nach dem Wechsel waren Ömer Beyaz (63.), Thomas Kastanaras (68.), Nick Woltemade (79.) und Moussa Cisse (90.+2) für das Team von Sebastian Hoeneß erfolgreich.

Die gesamte Mannschaft, Marketingvorstand Rouven Kasper, Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und VfB-Legende Guido Buchwald hatten am Mittwoch einen Kranz am Peace Memorial in Hiroshima niedergelegt. Die VfB-Delegation gedachte damit der Opfer des Atombombenangriffs 1945.

Nach der Rückkehr folgt für den Vizemeister am 10. August der Härtetest gegen Athletic Bilbao, bevor der VfB am 17. August im Supercup bei Double-Sieger Bayer Leverkusen um den ersten Titel der neuen Saison spielt.

Ob Nationalspieler Deniz Undav bis dahin zum VfB zurückgekehrt sein wird, ist weiter offen. Einige Medien berichten, dass eine Einigung mit Brighton & Hove Albion immer unwahrscheinlicher werde. Undav war in der vergangenen Saison nur ausgeliehen gewesen. Der Stürmer will zwar in Stuttgart bleiben, der englische Premier-League-Klub ignoriert bislang aber offenbar die Angebote.

