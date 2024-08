Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat wie erwartet Abwehrspieler Yan Couto unter Vertrag genommen. Der 22 Jahre alte Brasilianer kommt zunächst für ein Jahr auf Leihbasis von seinem Stammverein Manchester City. "Für den Fall, dass bestimmte sportliche Kriterien in der kommenden Spielzeit erreicht werden, haben sich alle Parteien obendrein auf einen dauerhaften Wechsel im Anschluss an die Leihperiode verständigt", teilte der BVB mit.

Ab sofort für Dortmund am Ball: Yan Couto

Couto war in der vergangenen Saison an den spanischen Erstligisten FC Girona ausgeliehen. Er hatte erheblichen Anteil am Höhenflug der Katalanen, die am Saisonende den dritten Tabellenplatz belegten und sich damit für die Champions League qualifizierten. Der viermalige Nationalspieler Brasiliens war bereits am Freitag im Trainingslager der Dortmunder in Bad Ragaz/Schweiz eingetroffen.

"Yan kann ein ganz besonderer Spieler werden. Er bietet Geschwindigkeit, Technik und Spielwitz auf höchstem Niveau. Er ist sehr jung, kann noch viel lernen, und dennoch trauen wir ihm zu, die Geschichte besonderer brasilianischer Spieler beim BVB fortsetzen zu können", sagte Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken. Couto ließ verlauten, er könne es "kaum erwarten, die Wucht und Emotionen in diesem tollen Stadion zu erleben".

In Dortmund knüpft der ehemalige U17-Weltmeister an die Tradition brasilianischer Spieler an. Bislang letzter Brasilianer bei den Westfalen war bis zu seinem Abschied 2022 nach zwei Jahren der vom spanischen Rekordmeister Real Madrid ausgeliehene Mittelfeldspieler Reinier. Die größten Fußstapfen brasilianischer Stars in Dortmund hinterließen allerdings mehrere Jahre zuvor Abwehrasse wie Julio Cesar (1994 bis 1999), Dede (1998 bis 2011), Evanilson (199 bis 2001) oder die Stürmer Marcio Amoroso (2001 bis 2004) und Ewerthon (2001 bis 2005).

