Exequiel Palacios verpasst den Saisonstart

Foto: AFP/GETTYIMAGES/AFP/Hector Vivas

Der deutsche Fußballmeister Bayer Leverkusen muss beim Start der neuen Saison auf den argentinischen Weltmeister Exequiel Palacios verzichten. Der 25-Jährige habe sich "in Buenos Aires unmittelbar nach dem Sieg seiner Nationalmannschaft bei der Copa America im Juli erfolgreich einer Operation am Innenmeniskus des rechten Knies unterzogen", teilten die Leverkusener am Montag mit. Mit Palacios' "sportlicher Rückkehr" sei in "rund vier Wochen zu rechnen".

Der Mittelfeldspieler werde seine Rehamaßnahmen in Leverkusen in dieser Woche fortsetzen. Im zentralen Mittelfeld bei Bayer sind in Palacios' Abwesenheit Granit Xhaka und Nationalspieler Robert Andrich gesetzt.

