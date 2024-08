Offensivstar Xavi Simons geht mit großen Ambitionen in seine zweite Saison beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig. "Ich liebe es zu gewinnen. Ich hatte das Gefühl, ich bin hier noch nicht fertig", sagte der niederländische Nationalspieler, der sich den Sachsen erneut für ein Jahr per Leihe von Paris St. Germain anschloss: "Ich will mich als Spieler weiterentwickeln. Und das hier ist der perfekte Ort und der perfekte Zeitpunkt dafür."

Zurück in Leipzig: Xavi Simons

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Xavi (21) hatte mit guten Leistungen in der Vorsaison und bei der EM in Deutschland das Interesse zahlreicher Spitzenklubs geweckt. Auch der deutsche Rekordmeister Bayern München soll dazu gezählt haben. "Nach der EM ruft dich jeder an und sagt, wie toll du bist. Aber ich will hier weiterhin meine Spuren hinterlassen", sagte Xavi.

Für den neuen Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer, der sein Amt am 1. August angetreten hatte, ist die Zusage von Xavi der erste große Erfolg. "Der Start könnte gar nicht besser sein, als mit so einer Nachricht", sagte Schäfer. Xavi stehe "sinnbildlich" für den Weg des Vereins, junge Top-Talente weiterzuentwickeln.

In der abgelaufenen Bundesliga-Saison hatte der Niederländer acht Tore erzielt und 15 Vorlagen gesammelt. Sein Vertrag bei PSG läuft bis Ende Juni 2027.

