Trainer Pellegrino Matarazzo hat ein klares Bekenntnis zur TSG Hoffenheim abgegeben. "Es ist enorm wichtig, in dieser unruhigen Phase Klarheit und Ruhe zu schaffen. Ich bin stolz, Trainer dieser Mannschaft zu sein und freue mich sehr darauf, in der neuen Spielzeit mit den Jungs im europäischen Wettbewerb anzutreten", wird Matarazzo auf der Homepage des Fußball-Bundesligisten am Dienstag zitiert.

TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo

Foto: AFP/SID/DANIEL ROLAND

Zuletzt war der 46-Jährige mit der US-Nationalmannschaft in Verbindung gebracht worden. Matarazzos Vertrag in Hoffenheim läuft noch bis Juni 2025. "Ich bin überzeugt davon, dass wir mit den richtigen Ergänzungen im Kader wieder eine erfolgreiche Saison spielen werden", sagte Matarazzo nun.

Zuletzt hatte ein Personalbeben die TSG erfasst. Alexander Rosen war als Geschäftsführer Sport ebenso freigestellt worden wie die anderen Geschäftsführer. Pirmin Schwegler, Leiter Profifußball, verlässt den Verein ebenfalls. Zudem ist die Kaderplanung kurz vor dem Bundesligastart nicht annähernd abgeschlossen. Matarazzo forderte zuletzt öffentlich Verstärkungen für den Kader des Europa-League-Teilnehmers.

© 2024 SID