Schiedsrichter Felix Brych hat seinen Kreuzbandriss komplett auskuriert und wird schon zu Beginn der kommenden Saison zum alleinigen Rekord-Referee der Fußball-Bundesliga aufsteigen. "Felix Brych ist fit. Er hat seine Leistungsprüfung bestanden. Er wird an den ersten Spieltagen zum Einsatz kommen. Darüber können wir uns glücklich schätzen", sagte der neue Schiedsrichter-Chef Knut Kircher am Dienstag über den mittlerweile 49 Jahre alten Brych.

Rekord vor Augen: Felix Brych

Foto: AFP/SID/RONNY HARTMANN

Da es keine Altersgrenze mehr gibt, steht einer Ansetzung des Münchners nichts im Wege. Brych hatte die schwere Verletzung ausgerechnet in seinem Rekordspiel erlitten. Nach der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart (1:2) am 25. November 2023 musste er operiert werden. Brych egalisierte mit seinem 344. Einsatz in der Eliteklasse die Bestmarke von Wolfgang Stark vom Mai 2017.

© 2024 SID