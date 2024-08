Robert Lewandowski geht optmistisch in die Saison

Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/SID/IRA L. BLACK

Stürmerstar Robert Lewandowski sieht in Hansi Flick den richtigen Trainer für eine erfolgreiche Saison beim FC Barcelona. "Ich bin sehr glücklich und zufrieden, wieder mit Hansi zu arbeiten. Ich glaube, dass wir eine super Saison haben und am Ende eine Trophäe in der Hand halten", sagte der frühere Weltfußballer im Interview mit der Sport Bild.

Flick passe zum FC Barcelona, "das merkt man schon in den ersten Wochen", so Lewandowski. In ihrer gemeinsamen Zeit beim FC Bayern hatten der Pole und Flick unter anderem das Triple 2020 gewonnen. "Er geht offen auf die Spieler zu und legt einen großen Wert auf die Physis: Das kann einer Mannschaft in schweren Phasen einer Saison oder eines einzelnen Spiels helfen. Die Mannschaften von Hansi waren immer topfit."

Die Katalanen beendeten am Dienstagabend (Ortszeit) ihre US-Tour in der Saisonvorbereitung mit einer 3:4-Niederlage nach Elfmeterschießen gegen die AC Mailand, nach 90 Minuten hatte es in Baltimore 2:2 gestanden. Lewandowski erzielte beide Treffer für den spanischen Topklub.

