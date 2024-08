Rekordnationalspieler Lothar Matthäus

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus glaubt fest an die erfolgreiche Titelverteidigung von Doublesieger Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga. "Als Favorit geht Leverkusen in die Saison. Nicht nur, weil sie ungeschlagener Meister und Pokalsieger sind. Sie haben auch klare Vorteile gegenüber Bayern, Dortmund und anderen", sagte Matthäus im Interview mit der Sport Bild: "Trainer Alonso ist fast zwei Jahre da. Die Mannschaft konnte beisammengehalten und sinnvoll ergänzt werden."

Es herrsche "Ruhe im Verein", betonte Matthäus, auch wenn Abwehrchef Jonathan Tah kurz vor einem Wechsel zum direkten Konkurrenten aus München steht. "Eigentlich braucht Bayern Tah gar nicht – wenn überhaupt, um Leverkusen zu schwächen", so Matthäus. Der Rekordmeister brauche mit oder ohne Tah eine "extrem starke Saison, um Leverkusen vom Thron zu stoßen. Obwohl ich nicht erwarte, dass Alonsos Mannschaft noch mal so eine perfekte Saison spielt."

Aus Sicht von Matthäus könnten dazu auch Borussia Dortmund und RB Leipzig in den Meisterschaftskampf eingreifen. "Leipzig könnte, wie fast jedes Jahr, für eine Überraschung sorgen. Aber an Leverkusen führt normalerweise kein Weg vorbei."

