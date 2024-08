Kommt bislang auf vier Bundesliga-Spiele: Tom Rothe

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat Linksverteidiger Tom Rothe von Borussia Dortmund verpflichtet. Dies teilten die Köpenicker am Mittwoch mit, gaben über die Vertragslaufzeit jedoch keine Auskunft. Der 19-Jährige war zuletzt an Holstein Kiel ausgeliehen gewesen und in der vergangenen Saison in die Erstklassigkeit aufgestiegen. Für die Störche kam Rothe auf vier Tore und zehn Vorlagen.

"Tom hat während seiner Leihe bei Holstein Kiel im letzten Jahr eindrucksvoll seine Stärken und sein Potenzial unter Beweis gestellt. Neben seinen defensiven Fähigkeiten überzeugt er auch im Offensivspiel", sagte Horst Heldt, Unions Geschäftsführer Profifußball. In Berlin könnte unter anderem Rothe eventuell Nationalspieler Robin Gosens ersetzen, über dessen möglichen Abgang bereits länger spekuliert wird.

Mittelfeldspieler Alex Kral wird die Berliner vorerst verlassen. Der 26-Jährige wechselt für eine Saison leihweise zu Espanyol Barcelona. Der Tscheche war im vergangenen Sommer von Schalke 04 zu Union gekommen. In 32 Pflichtspielen schoss er einen Treffer und gab einen Assist.

