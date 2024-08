Undav wechselt wohl fix zum VfB

Deniz Undav steht nun offenbar doch dicht vor einem Wechsel zum VfB Stuttgart. Der TV-Sender Sky und die Bild-Zeitung berichteten am Mittwoch von einer Einigung zwischen Undavs Stammverein Brighton and Hove Albion und dem VfB. Demnach sei der deutsche Vizemeister bereit, eine Ablösesumme in Höhe von "rund 30 Millionen Euro plus Boni" für den Nationalspieler zu bezahlen, der bereits in der Vorsaison auf Leihbasis in Stuttgart gespielt hatte. Der kicker schrieb etwas zurückhaltender, dass es "ganz nach einer Einigung" aussehe.

Undav hatte seit Wochen betont, dass er gerne dauerhaft für den VfB spielen würde. Er sei von Brighton enttäuscht, sagte er jüngst. Die Stuttgarter, für die Undav in der vergangenen Spielzeit 19 Pflichtspieltreffer erzielte, sind jedoch seit geraumer Zeit bemüht, den Stürmer fest zu verpflichten. Da Torjäger Serhou Guirassy zum Ligakonkurrenten Borussia Dortmund gewechselt ist, könnte sich Undav gute Chancen auf einen Stammplatz beim VfB ausrechnen.

Der Vertrag des 28-Jährigen beim Premier-League-Klub Brighton läuft bis Ende Juni 2025. In Stuttgart soll er einen Vertrag bis 2027 erhalten.

