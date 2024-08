Will mehr Einsatzzeit bei Bayer: Patrik Schick

Stürmer Patrick Schick von Bayer Leverkusen war mit seinen Einsatzzeiten in den entscheidenden Spielen am Ende der vergangenen Saison unzufrieden, will sich aber trotz der Konkurrenz beim Meister und Pokalsieger durchsetzen. "Ich bin hier, um zu kämpfen", sagte der Tscheche, der im kicker-Interview einen Wechsel ausschloss: "Ich warte auf meine Chance."

Schick saß in den Halbfinalpartien und im Endspiel der Europa League zunächst auf der Ersatzbank. Im Pokalfinale wurde der Angreifer zur Pause ausgewechselt. "Nach den letzten Spielen der Saison war ich nicht zufrieden", sagte Schick: "In den wichtigen Partien durfte ich nicht spielen. Das habe ich zum Ausdruck gebracht."

