FC Bayern München-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat die Inflation der Fußball-Wettbewerbe heftig kritisiert. "Diese Anhäufung muss gestoppt werden. So geht das nicht weiter. Was einige Funktionäre der FIFA und der UEFA da vorhaben, ist der Wahnsinn", schimpfte der 72-jährige, gebürtige Ulmer am Donnerstag bei einem Sponsorentermin in Rottach-Egern.

"Am Ende sind noch mehr Spieler verletzt"

Der deutsche Fußball-Rekordmeister werde "alles tun, um diese Explosion an Wettbewerben einzudämmen. Da sind wir uns einig", führte ein angriffslustiger Hoeneß weiter aus. Es gebe einige "Vernünftige, die derselben Meinung wie wir sind". Zuletzt habe er etwa mit Verantwortlichen von Real Madrid gesprochen, "die sehen das genauso. Am Ende sind noch mehr Spieler verletzt. Und auch das Interesse wird nachlassen."

Im nächsten Sommer veranstaltet die FIFA eine Klub-WM, an der erstmals 32 Mannschaften teilnehmen. Das Turnier wird vom 15. Juni bis 13. Juli in den USA stattfinden. Zudem gibt es 2026 bei der Weltmeisterschaft die Premiere mit dann 48 Nationen. Auch die Champions League wird ab dieser Saison aufgebläht.

