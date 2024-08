20 Bundesligaeinsätze für Bochum: Jordi Osei-Tutu (r.)

Jordi Osei-Tutu verlässt den Fußball-Bundesligisten VfL Bochum endgültig. Der 25-Jährige wechselt zum englischen Drittligisten Bolton Wanderers, teilten die Bochumer am Donnerstag mit. Über die Höhe der Ablöse sei Stillschweigen vereinbart worden. Bereits in der Rückserie der abgelaufenen Saison war der Engländer an den griechischen Klub PAS Giannina verliehen worden.

"Für Jordi ist dieser Wechsel sinnvoll, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, regelmäßige Einsätze zu erlangen", sagte der Bochumer Sportdirektor Marc Lettau.

Osei-Tutu hatte als Leihspieler bereits in der Zweitliga-Saison 2019/20 das VfL-Trikot getragen und wechselte 2022 fest nach Bochum. Insgesamt absolvierte er 20 Bundesligaspiele für das Team aus dem Ruhrgebiet, blieb dabei aber ohne Torbeteiligung.

