Issa Hayatou ist tot

Foto: AFP/SID/GABRIEL BOUYS

Der kamerunische Sportfunktionär Issa Hayatou ist tot. Das gab FIFA-Präsident Gianni Infantino am Donnerstagabend via Instagram bekannt. Hayatou, langjähriger Präsident des afrikanischen Fußball-Verbandes CAF und zwischen 2015 und 2016 Interimspräsident des Weltverbandes, starb am Vorabend seines 78. Geburtstags.

"Als leidenschaftlicher Sportfan und IOC-Mitglied hat er sein Leben der Sportverwaltung und der FIFA gewidmet. Mein Beileid gilt seiner Familie, Freunden, ehemaligen Kollegen und allen, die ihn kannten. Ruhe in Frieden", schrieb Infantino.

Hayatou agierte von 1988 bis 2017 als CAF-Präsident. Nach der Suspendierung von Sepp Blatter im Oktober 2015 war Hayatou interimsweise zum FIFA-Präsidenten ernannt worden, ehe Infantino am 26. Februar 2016 ins Amt gewählt wurde.

© 2024 SID