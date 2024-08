Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat sich für die kommende Saison die Dienste des niederländischen Stürmers Myron Boadu gesichert. Der 23-Jährige, der in der vergangenen EM-Qualifikation bereits ein Länderspiel (ein Tor) bestritt, kommt per Leihe vom französischen Vizemeister AS Monaco, war jedoch in der Rückrunde der vergangenen Saison bereits in die erste Liga seines Heimatlandes zu Twente Enschede verliehen worden.

Neu in Bochum: Myron Boadu

Boadu sei "ein dynamischer und zugleich wuchtiger Stürmer, technisch versiert und abschlussstark", sagte VfL-Sportdirektor Marc Lettau, und somit "genau der Spielertyp, den wir gesucht haben". Monaco hatte den Angreifer 2021 für stattliche 17 Millionen Euro vom AZ Alkmaar an die Cote d'Azur gelotst. In der vergangenen Saison erzielte Boadu für Monaco und Enschede in insgesamt 21 Pflichtspieleinsätzen vier Treffer.

