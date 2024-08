Der FC Bayern München steht vor den ersten notwendigen Spielerverkäufen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister hat Medienberichten zufolge Einigung mit Manchester United über den Transfer von Innenverteidiger Matthijs de Ligt und Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui erzielt. Das Duo soll dem FC Bayern im Paket 60 Millionen Euro einbringen, durch Boni wären demnach weitere zehn Millionen möglich. Das berichtete am Samstag das zur New York Times gehörende Portal The Athletic.

De Ligt (vorne) im Bayern-Training

Foto: www.imago-images.de/www.imago-images.de/SID/IMAGO/Mladen Lackovic

De Ligt (24) soll bei United einen Fünfjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison unterschreiben. Die Münchner hatten den niederländischen Nationalspieler im Sommer 2022 für 70 Millionen Euro von Juventus Turin geholt. Mazraoui war 2022 von Ajax Amsterdam gekommen.

Die Münchner würden mit dem Transfer die Vorgabe des Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß erfüllen, der einen Einkaufsstopp verhängt hatte. Zunächst, sagte Hoeneß, müssten Spieler verkauft werden. Für Joao Palhinha, Michael Olise und Hiroki Ito haben die Bayern bislang knapp 130 Millionen Euro ausgegeben. Zudem kam Leihspieler Josip Stanisic als Double-Gewinner von Bayer Leverkusen zurück.

Zuletzt gab es widersprüchliche Berichte über ein vermeintliches Interesse des Rekordmeisters am Leverkusener Innenverteidiger Jonathan Tah.

© 2024 SID