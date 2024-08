Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat den achten Zugang für die kommende Saison verpflichtet. Der VfL nahm Offensivspieler Aliou Balde vom französischen Erstligisten OGC Nizza leihweise für ein Jahr unter Vertrag. Der 21-Jährige hat zuletzt mit Guinea an den Olympischen Spielen von Paris teilgenommen. Die Leihe enthält eine anschließende Kaufoption.

Balde bei Olympia in Paris

Foto: www.imago-images.de/www.imago-images.de/SID/IMAGO/Dylan Meiffret

Bochum hatte sich in der vergangenen Saison in der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf aus aussichtsloser Lage noch vor dem Abstieg gerettet. Die Mannschaft des neuen Trainers Peter Zeidler spielt am kommenden Wochenende (18. August) im DFB-Pokal beim Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg, es folgt der Bundesligastart bei RB Leipzig (24. August).

