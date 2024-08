Openda (m.) jubelt über sein Tor

Der Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat einen Prestigeerfolg knapp verpasst. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose trennte sich vom französischen Meister Paris Saint-Germain 1:1 (1:0). Der belgische Nationalspieler Lois Openda (13.) brachte die Sachsen in Führung, Goncalo Ramos (70.) gelang aber noch der Ausgleich für die Gäste.

Leipzig zeigte eine Woche vor dem Pflichtspielstart aber eine ansprechende Leistung. RB gastiert am kommenden Samstag in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten Rot-Weiss Essen. Die Bundesligasaison beginnt für den Champions-League-Teilnehmer am 24. August mit einem Heimspiel gegen den VfL Bochum.

